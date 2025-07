Из-за землетрясения на Камчатке в Японии, США и других странах – угроза цунами

В Японии, США и на Филиппинах предупредили о цунами после мощного землетрясения на российской Камчатке. Об этом сообщают Al Jazeera, CNN и The Guardian.

30 июля ожидаются потенциально опасные волны высотой до трех метров в некоторых районах США, большей части побережья Латинской Америки и во многих островных государствах Азии и Тихого океана. В частности, уже действует предупреждение о цунами на Гавайях, в Северной Калифорнии и Аляске, а также в Эквадоре, Чили, Перу, Коста-Рике.

Агентство по чрезвычайным ситуациям Гавайев (EMA) сообщило, что все коммерческие порты закрыты, а все рейсы на остров Мауи и обратно отменены.

Волны цунами могут достигнуть побережья Калифорнии около 12:15 по тихоокеанскому времени (10:15 по Киеву). В Вашингтоне и Орегоне волны, но уже не такие высокие, ожидаются к вечеру 30 июля. Жителей просят эвакуироваться в безопасные места.

"Людям, проживающим в прибрежных районах или вдоль рек, следует немедленно эвакуироваться в безопасные места, например, на возвышенности или в эвакуационные здания". Цунами могут повторяться. Не покидайте безопасное место, пока не снимут предупреждение", – говорится в заявлении Японского метеорологического агентства.

После землетрясения на Камчатке нескольких китов выбросились на берег в городе Татэяма префектуры Тиба в Японии.

Video: Several whales have washed ashore in Tateyama City of Chiba Prefecture, Japan. pic.twitter.com/3k7zD6wITF