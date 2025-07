Через землетрус на Камчатці в Японії, США та інших країнах – загроза цунамі

В Японії, США та на Філіппінах попередили про цунамі після потужного землетрусу на російській Камчатці. Про це повідомляють Al Jazeera, CNN та The Guardian.

30 липня очікуються потенційно небезпечні хвилі висотою до трьох метрів у деяких районах США, більшій частині узбережжя Латинської Америки та в багатьох острівних державах Азії й Тихого океану. Зокрема, вже діє попередження про цунамі на Гаваях, у Північній Каліфорнії та Алясці, а також в Еквадорі, Чилі, Перу, Коста-Ріці.

Агентство з надзвичайних ситуацій Гаваїв (EMA) повідомило, що всі комерційні порти закриті, а всі рейси на острів Мауї та назад скасовані.

Хвилі цунамі можуть досягти узбережжя Каліфорнії близько 12:15 за тихоокеанським часом (10:15 за Києвом). У Вашингтоні та Орегоні хвилі, але вже не такі високі, очікуються до вечора 30 липня. Жителів просять евакуюватися в безпечні місця.

"Людям, які проживають у прибережних районах або вздовж річок, слід негайно евакуюватися в безпечні місця, наприклад, на височини або в евакуаційні будівлі". Цунамі можуть повторюватися. Не покидайте безпечне місце, поки не знімуть попередження", – йдеться у заяві Японського метеорологічного агентства.

Після землетрусу на Камчатці кількох китів викинулися на берег у місті Татеяма префектури Тіба у Японії.

Video: Several whales have washed ashore in Tateyama City of Chiba Prefecture, Japan. pic.twitter.com/3k7zD6wITF