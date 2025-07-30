На Камчатці стався найсильніший за 70 років землетрус, є загроза цунамі – відео

Місцева влада заявила, що є постраждалі жителі, але нібито без серйозних травм

Садочок у Петропавловську-Камчатському (Фото: ресурси росіян)

На російській Камчатці 30 липня стався потужний землетрус, магнітудою від 7,9 до 8,7 бала за шкалою Ріхтера. У регіоні оголошено загрозу цунамі, постраждав дитячий садок і магазини, повідомив губернатор Камчатського краю Володимир Солодов.

Землетрус стався об 11:30 за місцевим часом (02:30 за Києвом). На цьому тлі було скорочено робочий день до 13:00, а жителів Північно-Курильська і Петропавловська просять покинути прибережні зони – вода відійшла на два-три метри, можливе цунамі.

У дитячому садку № 15 у Петропавловську-Камчатському впала стіна внаслідок землетрусу. Заклад був на ремонті, тому, як заявив Солодов, постраждалих серед співробітників і дітей немає. Триває обстеження щодо стійкості всієї будівлі.

У будинках могло розірвати пічні труби, а в магазинах з полиць попадав товар.

Дитячий садок (Фото: ресурси росіян)

Двір будинку (Фото: ресурси росіян)

Наслідки в магазинах (Фото: ресурси росіян))

У Камчатській філії дослідницького центру "Єдина геофізична служба" повідомили, що це був "найсильніший землетрус" з 1952 року. Потужні повторні поштовхи відчуваються в Петропавловську-Камчатському і можуть відчуватися ще місяць із магнітудою до 7,5 бала.

Міністр охорони здоров'я Камчатського краю Олег Мельников повідомив, що внаслідок землетрусу є постраждалі, але нібито без серйозних травм. У лікарнях є "косметичні пошкодження".

Також повідомляється, що було затримано шість рейсів, а в аеропорту жінці на голову впала стельова плита.