На Камчатці стався найсильніший за 70 років землетрус, є загроза цунамі – відео
На російській Камчатці 30 липня стався потужний землетрус, магнітудою від 7,9 до 8,7 бала за шкалою Ріхтера. У регіоні оголошено загрозу цунамі, постраждав дитячий садок і магазини, повідомив губернатор Камчатського краю Володимир Солодов.
Землетрус стався об 11:30 за місцевим часом (02:30 за Києвом). На цьому тлі було скорочено робочий день до 13:00, а жителів Північно-Курильська і Петропавловська просять покинути прибережні зони – вода відійшла на два-три метри, можливе цунамі.
У дитячому садку № 15 у Петропавловську-Камчатському впала стіна внаслідок землетрусу. Заклад був на ремонті, тому, як заявив Солодов, постраждалих серед співробітників і дітей немає. Триває обстеження щодо стійкості всієї будівлі.
У будинках могло розірвати пічні труби, а в магазинах з полиць попадав товар.
У Камчатській філії дослідницького центру "Єдина геофізична служба" повідомили, що це був "найсильніший землетрус" з 1952 року. Потужні повторні поштовхи відчуваються в Петропавловську-Камчатському і можуть відчуватися ще місяць із магнітудою до 7,5 бала.
Міністр охорони здоров'я Камчатського краю Олег Мельников повідомив, що внаслідок землетрусу є постраждалі, але нібито без серйозних травм. У лікарнях є "косметичні пошкодження".
Також повідомляється, що було затримано шість рейсів, а в аеропорту жінці на голову впала стельова плита.
- 3 червня через землетрус у Туреччині загинула 14-річна дівчинка, ще десятки людей були поранені.
- 1 липня землетрус стався у Полтавській області приблизно за 10 км від самої Полтави. Його магнітуда становила 3,1 бала.
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