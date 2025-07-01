У Полтавській області стався землетрус – мапа
У ніч на 1 липня у Полтавській області поблизу села Карпусі, що за близько 10 кілометрів від обласного центру, стався землетрус магнітудою 3,1. Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.
"О 01:23:29 Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус в районі села Карпусі Полтавського району Полтавської області магнітудою 3,1 (за шкалою Ріхтера), на глибині сім кілометрів", – зазначили у центрі спецконтролю.
Аналітики також додали, що, за загальноприйнятою класифікацією землетрусів, зафіксовані вночі поштовхи відносяться до невідчутних.
- 1 лютого 2025 року у Полтавській області вже фіксували землетрус. Поштовхи на глибині 3 км були зафіксовані о 18:21 між Полтавою та Решетилівкою.