В Полтавской области произошло землетрясение – карта

Землетрясение произошло в Полтавской области, недалеко от села Карпуси

Полтавская область (Фото: poltava.to)

В ночь на 1 июля в Полтавской области, недалеко от села Карпуси, примерно в 10 километрах от областного центра, произошло землетрясение магнитудой 3,1. Об этом сообщает Главный центр специального контроля.

"В 01:23:29 Главным центром специального контроля было зарегистрировано землетрясение в районе села Карпуси Полтавского района Полтавской области магнитудой 3,1 (по шкале Рихтера), на глубине семь километров", – сообщили в центре спецконтроля.

Аналитики также добавили, что, согласно общепринятой классификации землетрясений, зафиксированные ночью толчки относятся к неощутимым.