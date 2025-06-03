В Турции произошло землетрясение: погибла 14-летняя девушка, известно о десятках раненых

Мармарис (Иллюстративное фото: Sabri Kesen/EPA)

В ночь на 3 июня на побережье Турции произошло землетрясение, известно об одной погибшей и десятках раненых. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на местные власти.

Управление по стихийным бедствиям и чрезвычайным ситуациям сообщило, что землетрясение магнитудой 5,8 балла произошло в 02:17, его эпицентр находился в Средиземном море, возле популярного курорта Мармарис. Толчки ощутили в соседних регионах, в том числе на греческом острове Родос.

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая заявил, что 14-летнюю девочку доставили в больницу, где она скончалась по причине того, что он назвал "приступом тревоги".

По его словам, около 70 людей ранены. Они получили травмы после того, как в панике выпрыгнули из окон или балконов. Он добавил, что сообщений о повреждениях зданий не поступало.