У Туреччині стався землетрус: загинула 14-річна дівчина, відомо про десятки поранених

У ніч проти 3 червня на узбережжі Туреччини стався землетрус, відомо про одну загиблу та десятки поранених. Про це повідомило агентство Associated Press із посиланням на місцеву владу.

Управління з питань стихійних лих та надзвичайних ситуацій повідомило, що землетрус магнітудою 5,8 бала стався о 02:17, його епіцентр знаходився в Середземному морі, біля популярного курорту Мармарис. Поштовхи відчули в сусідніх регіонах, зокрема на грецькому острові Родос.

Міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая заявив, що 14-річну дівчинку доставили до лікарні, де вона померла унаслідок того, що він назвав "нападом тривоги".

За його словами, майже 70 людей поранено. Вони отримали травми після того, як у паніці вистрибнули з вікон або балконів. Він додав, що повідомлень про пошкодження будівель не надходило.

