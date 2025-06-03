У Туреччині стався землетрус: загинула 14-річна дівчина, відомо про десятки поранених
У ніч проти 3 червня на узбережжі Туреччини стався землетрус, відомо про одну загиблу та десятки поранених. Про це повідомило агентство Associated Press із посиланням на місцеву владу.
Управління з питань стихійних лих та надзвичайних ситуацій повідомило, що землетрус магнітудою 5,8 бала стався о 02:17, його епіцентр знаходився в Середземному морі, біля популярного курорту Мармарис. Поштовхи відчули в сусідніх регіонах, зокрема на грецькому острові Родос.
Міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая заявив, що 14-річну дівчинку доставили до лікарні, де вона померла унаслідок того, що він назвав "нападом тривоги".
За його словами, майже 70 людей поранено. Вони отримали травми після того, як у паніці вистрибнули з вікон або балконів. Він додав, що повідомлень про пошкодження будівель не надходило.
6/— GeoTechWar (@geotechwar) June 3, 2025
A 5.8-magnitude earthquake hit the Dodecanese Islands-Turkey border, injuring 69, many from panic-driven jumps, per Turkey’s Interior Minister. A 14-year-old girl died from a heart attack in the hospital.
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