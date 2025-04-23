Туреччину сколихнув землетрус магнітудою 6,2. Поштовх зловили в ефірі телеканалу – відео
У Туреччині поблизу Стамбула 23 квітня стався землетрус магнітудою 6,2, поштовхи якого відчули у низці населених пунктів на північному заході країни. Про це пишуть BBC, NBC News та İmece Gazetesi.
Управління з питань надзвичайних ситуацій і катастроф Туреччини повідомило, що перший поштовх магнітудою 3,9 стався в районі Сіліврі — міста на заході Туреччини, приблизно за 70 км від Стамбула, о 12:13 за місцевим часом.
Через кілька хвилин, о 12:49, в тій же місцевості стався другий, потужніший землетрус магнітудою 6,2. Третій поштовх магнітудою 4,4 стався в районі Бююкчекмедже в Стамбулі о 12:51 за місцевим часом.
Влада Стамбула закликає громадян утримуватись від входу в будівлі, які могли бути пошкоджені внаслідок землетрусів.
Також рекомендується уникати поїздок та використання мобільних телефонів, якщо це не є абсолютно необхідним.
Один з поштовхів відбувся в ефірі телеканалу CNN Turk.
#BREAKING The moment when earthquake hit İstanbul live on CNN Turkey.— Nopolluting (@nopolluting) April 23, 2025
The anchor is saying that a powerful earthquake is happening right now,she's repeating this many times. #deprem #Turkiye #earthquake pic.twitter.com/UORq273KHB
🇹🇷 В Стамбуле произошло очередное землетрясение магнитудой 4,5 и 3,4 баллов.— Caliber (@Caliberaz) April 23, 2025
В общей сложности за сегодняшний день произошло 8 толчков.#Caliber #Турция #Стамбул #землетрясение #новости #видео #рекомендации #Turkey #Istanbul #earthquake #emergency #news #video #Türkiyə pic.twitter.com/k3bNHavJg8
A 6.2 magnitude earthquake struck near Istanbul in the Sea of Marmara, causing noticeable shaking in the city. No injuries or damage reported. Turkey's emergency agency monitoring the situation. #IstanbulEarthquake #Turkey #EmergencyResponse pic.twitter.com/ZcGi2Xh1Dk— Anti-Woke Warrior (@AntiWokeWar_) April 23, 2025
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