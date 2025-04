Туреччину сколихнув землетрус магнітудою 6,2. Поштовх зловили в ефірі телеканалу – відео

У Туреччині поблизу Стамбула 23 квітня стався землетрус магнітудою 6,2, поштовхи якого відчули у низці населених пунктів на північному заході країни. Про це пишуть BBC, NBC News та İmece Gazetesi.

Управління з питань надзвичайних ситуацій і катастроф Туреччини повідомило, що перший поштовх магнітудою 3,9 стався в районі Сіліврі — міста на заході Туреччини, приблизно за 70 км від Стамбула, о 12:13 за місцевим часом.

Через кілька хвилин, о 12:49, в тій же місцевості стався другий, потужніший землетрус магнітудою 6,2. Третій поштовх магнітудою 4,4 стався в районі Бююкчекмедже в Стамбулі о 12:51 за місцевим часом.

Влада Стамбула закликає громадян утримуватись від входу в будівлі, які могли бути пошкоджені внаслідок землетрусів.

Також рекомендується уникати поїздок та використання мобільних телефонів, якщо це не є абсолютно необхідним.

Один з поштовхів відбувся в ефірі телеканалу CNN Turk.

