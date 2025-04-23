Турцию всколыхнуло землетрясение магнитудой 6,2. Толчок поймали в эфире телеканала: видео

Город Силиври (Фото: ЕРА)

В Турции вблизи Стамбула 23 апреля произошло землетрясение магнитудой 6,2, толчки которого ощутили в ряде населенных пунктов на северо-западе страны. Об этом пишут BBC, NBC News и İmece Gazetesi.

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Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций и катастроф Турции сообщило, что первый толчок магнитудой 3,9 произошел в районе Силиври — города на западе Турции, примерно в 70 км от Стамбула, в 12:13 по местному времени.

Через несколько минут, в 12:49, в той же местности произошло второе, более мощное землетрясение магнитудой 6,2. Третий толчок магнитудой 4,4 произошел в районе Бююкчекмедже в Стамбуле в 12:51 по местному времени.

Власти Стамбула призывают граждан воздерживаться от входа в здания, которые могли быть повреждены в результате землетрясений.

Также рекомендуется избегать поездок и использования мобильных телефонов, если это не крайне необходимо.

Один из толчков произошел в эфире телеканала CNN Turk.

#BREAKING The moment when earthquake hit İstanbul live on CNN Turkey.The anchor is saying that a powerful earthquake is happening right now,she's repeating this many times. #deprem #Turkiye #earthquake pic.twitter.com/UORq273KHB — Nopolluting (@nopolluting) April 23, 2025

A 6.2 magnitude earthquake строчка близ Иstanbul в море Marmara, causing noticeable shaking in the city. No injuries или damage reported. Turkey's emergency agency monitoring the situation. #IstanbulEarthquake #Turkey #EmergencyResponse pic.twitter.com/ZcGi2Xh1Dk — Anti-Woke Warrior (@AntiWokeWar_) April 23, 2025

16 сентября 2024 года в Румынии произошло землетрясение магнитудой 5,2 балла, но ощутили его и в соседних странах, в частности в Украине.

7 января 2025 года в Тибете произошло землетрясение, в результате которого погибли 126 человек и 188 получили ранения.

8 февраля в Карибском море к северу от Гондураса произошло мощнейшее за несколько лет землетрясение магнитудой 7,6.

28 марта произошло землетрясение в Мьянме и Таиланде. Число жертв тогда превысило 3000 человек.