Турцию всколыхнуло землетрясение магнитудой 6,2. Толчок поймали в эфире телеканала: видео
Город Силиври (Фото: ЕРА)

В Турции вблизи Стамбула 23 апреля произошло землетрясение магнитудой 6,2, толчки которого ощутили в ряде населенных пунктов на северо-западе страны. Об этом пишут BBC, NBC News и İmece Gazetesi.

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций и катастроф Турции сообщило, что первый толчок магнитудой 3,9 произошел в районе Силиври — города на западе Турции, примерно в 70 км от Стамбула, в 12:13 по местному времени.

Через несколько минут, в 12:49, в той же местности произошло второе, более мощное землетрясение магнитудой 6,2. Третий толчок магнитудой 4,4 произошел в районе Бююкчекмедже в Стамбуле в 12:51 по местному времени.

Власти Стамбула призывают граждан воздерживаться от входа в здания, которые могли быть повреждены в результате землетрясений.

Также рекомендуется избегать поездок и использования мобильных телефонов, если это не крайне необходимо.

Один из толчков произошел в эфире телеканала CNN Turk.

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