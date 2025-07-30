На Камчатке произошло сильнейшее за 70 лет землетрясение, есть угроза цунами – видео
На российской Камчатке 30 июля произошло мощное землетрясение, магнитудой от 7,9 до 8,7 баллов по шкале Рихтера. В регионе объявлена угроза цунами, пострадал детский сад и магазины, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.
Землетрясение произошло в 11:30 по местному времени (02:30 по Киеву). На этом фоне был сокращен рабочий день до 13:00, а жителей Северо-Курильска и Петропавловска просят покинуть прибрежные зоны – вода отошла на два-три метра, возможно цунами.
В детском саду № 15 в Петропавловске-Камчатском упала стена в результате землетрясения. Учреждение находилось на ремонте, поэтому, как заявил Солодов, пострадавших среди сотрудников и детей нет. Идет обследование на предмет стойкости всего здания.
В домах могло разорвать печные трубы, а в магазинах с полок попадал товар.
В Камчатском филиале исследовательского центра "Единая геофизическая служба" сообщили, что это было "самое сильное землетрясение" с 1952 года. Мощные повторные толчки ощущаются в Петропавловске-Камчатском и могут ощущаться еще месяц с магнитудой до 7,5 баллов.
Министр здравоохранения Камчатского края Олег Мельников сообщил, что в результате землетрясения есть пострадавшие, но якобы без серьезных травм. В больницах есть "косметические повреждения".
Также сообщается, что были задержаны шесть рейсов, а в аэропорту женщине на голову упала потолочная плита.
- 3 июня из-за землетрясения в Турции погибла 14-летняя девочка, еще десятки людей были ранены.
- 1 июля землетрясение произошло в Полтавской области примерно в 10 км от самой Полтавы. Его магнитуда составила 3,1 балла.
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