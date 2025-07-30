На Камчатке произошло сильнейшее за 70 лет землетрясение, есть угроза цунами – видео

Местные власти заявили, что есть пострадавшие жители, но якобы без серьезных травм

Садик в Петропавловске-Камчатском (Фото: ресурсы россиян)

На российской Камчатке 30 июля произошло мощное землетрясение, магнитудой от 7,9 до 8,7 баллов по шкале Рихтера. В регионе объявлена угроза цунами, пострадал детский сад и магазины, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Землетрясение произошло в 11:30 по местному времени (02:30 по Киеву). На этом фоне был сокращен рабочий день до 13:00, а жителей Северо-Курильска и Петропавловска просят покинуть прибрежные зоны – вода отошла на два-три метра, возможно цунами.

В детском саду № 15 в Петропавловске-Камчатском упала стена в результате землетрясения. Учреждение находилось на ремонте, поэтому, как заявил Солодов, пострадавших среди сотрудников и детей нет. Идет обследование на предмет стойкости всего здания.

В домах могло разорвать печные трубы, а в магазинах с полок попадал товар.

Детский сад (Фото: ресурсы россиян)

Двор дома (Фото: ресурсы россиян)

Последствия в магазинх (Фото: ресурсы россиян))

В Камчатском филиале исследовательского центра "Единая геофизическая служба" сообщили, что это было "самое сильное землетрясение" с 1952 года. Мощные повторные толчки ощущаются в Петропавловске-Камчатском и могут ощущаться еще месяц с магнитудой до 7,5 баллов.

Министр здравоохранения Камчатского края Олег Мельников сообщил, что в результате землетрясения есть пострадавшие, но якобы без серьезных травм. В больницах есть "косметические повреждения".

Также сообщается, что были задержаны шесть рейсов, а в аэропорту женщине на голову упала потолочная плита.