В Японії закликали евакуюватися майже 2 млн людей через загрозу цунамі після землетрусу

Річниця землетрусу та цунамі, що спричинив трагедію на Фукусіме (Ілюстративне фото: EPA)

Японія закликала майже 2 млн людей покинути свої домівки у прибережних районах через загрозу цунамі, що міг викликати потужний землетрус на Далекому Сході Росії. Про це йдеться у звіті Агентства з пожежної безпеки та ліквідації наслідків стихійних лих Японії.

Згідно із документом, після оголошення загрози цунамі рекомендації щодо евакуації були надані понад 220 муніципалітетам східного узбережжя Японії, де проживають майже 2 млн людей.

Японське метеорологічне агентство закликає мешканців небезпечних районів заздалегідь покинути домівки й не чекати, поки загроза цунамі підтвердиться.