В Японії закликали евакуюватися майже 2 млн людей через загрозу цунамі після землетрусу
Японія закликала майже 2 млн людей покинути свої домівки у прибережних районах через загрозу цунамі, що міг викликати потужний землетрус на Далекому Сході Росії. Про це йдеться у звіті Агентства з пожежної безпеки та ліквідації наслідків стихійних лих Японії.
Згідно із документом, після оголошення загрози цунамі рекомендації щодо евакуації були надані понад 220 муніципалітетам східного узбережжя Японії, де проживають майже 2 млн людей.
Японське метеорологічне агентство закликає мешканців небезпечних районів заздалегідь покинути домівки й не чекати, поки загроза цунамі підтвердиться.
- Землетрус магнітудою 8,8, що стався біля півострова Камчатка поблизу Петропавловська, був найсильнішим за 70 років.
- Попередження про цунамі було оголошено для Японії, російських Курильських островів, Гаваїв та кількох інших тихоокеанських територій.
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