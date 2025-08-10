В Турции произошло сильное землетрясение – видео
В воскресенье, 10 августа, в Турции произошло землетрясение магнитудой 6,1 баллов, сообщило Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) страны.
Катаклизм произошел в районе города Синдирги провинции Балыкесир на западе Турции в 19:53. Больше всего толчок ощущался в этом регионе, а также провинциях Измир, Маниса и Стамбул.
После землетрясения произошло еще 20 повторных толчков меньшей силы от 0 до 5 баллов.
Землетрясения мощностью от 6 баллов относятся к сильным и могут вызвать разрушения.
AFAD написал в 22:01, что в районе Синдирги обвалилось здание – в результате поисково-спасательных работ четырех человек вытащили живыми из-под завалов, спасательные работы в отношении еще одного человека продолжались.
В 22:22 министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил о еще одном спасенном человеке из-под заваленного здания, работы для освобождения еще одного человека продолжались.
Всего ведомство получило 24 сообщения о повреждениях. Мэр Синдирги Серкан Сак заявлял CNN Tukr, что в результате землетрясения обрушились 10 зданий.
- 30 июля на российской Камчатке произошло сильнейшее за более чем 70 лет землетрясение. В Японии почти 2 млн человек призывали эвакуироваться из-за угрозы цунами, а в РФ от него могла пострадать база подводных лодок, писала The Telegraph.
Комментарии (0)