В Турции произошло сильное землетрясение – видео

Пять человек спасли из-под завалов здания в районе города Синдирги

Люди в парке в Стамбуле после землетрясения (Фото: TOLGA BOZOGLU / EPA)

В воскресенье, 10 августа, в Турции произошло землетрясение магнитудой 6,1 баллов, сообщило Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) страны.

Катаклизм произошел в районе города Синдирги провинции Балыкесир на западе Турции в 19:53. Больше всего толчок ощущался в этом регионе, а также провинциях Измир, Маниса и Стамбул.

После землетрясения произошло еще 20 повторных толчков меньшей силы от 0 до 5 баллов.

Землетрясения мощностью от 6 баллов относятся к сильным и могут вызвать разрушения.

AFAD написал в 22:01, что в районе Синдирги обвалилось здание – в результате поисково-спасательных работ четырех человек вытащили живыми из-под завалов, спасательные работы в отношении еще одного человека продолжались.

В 22:22 министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил о еще одном спасенном человеке из-под заваленного здания, работы для освобождения еще одного человека продолжались.

Всего ведомство получило 24 сообщения о повреждениях. Мэр Синдирги Серкан Сак заявлял CNN Tukr, что в результате землетрясения обрушились 10 зданий.