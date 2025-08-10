У Туреччині стався сильний землетрус – відео
Люди у парку в Стамбулі після землетрусу (Фото: TOLGA BOZOGLU / EPA)

У неділю, 10 серпня, у Туреччині стався землетрус магнітудою 6,1 балів, повідомило Управління з запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (AFAD) країни.

Катаклізм стався у районі міста Синдирги провінції Баликесір на заході Туреччини о 19:53. Найбільше поштовх відчувався у цьому регіоні, а також провінціях Ізмір, Маніса та Стамбул.

Після землетрусу сталося ще 20 повторних поштовхів меншої сили від 0 до 5 балів.

Землетруси потужності від 6 балів відносяться до сильних та можуть спричинити руйнування.

AFAD написав о 22:01, що у районі Синдирги обвалилась будівля – у результаті пошуково-рятувальних робіт чотирьох людей витягнули живими з-під завалів, рятувальні роботи стосовно ще однієї людини тривали.

О 22:22 міністр внутрішніх справ Туреччині Алі Єрлікая повідомив про ще одну врятовану людину з-під заваленої будівлі, роботи для визволення ще однієї особи продовжувались.

Загалом відомство отримало 24 повідомлення про пошкодження. Мер Синдирги Серкан Сак заявляв CNN Tukr, що унаслідок землетрусу обвалилися 10 будівель.

туреччиназемлетрус