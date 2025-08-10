У Туреччині стався сильний землетрус – відео

Люди у парку в Стамбулі після землетрусу (Фото: TOLGA BOZOGLU / EPA)

У неділю, 10 серпня, у Туреччині стався землетрус магнітудою 6,1 балів, повідомило Управління з запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (AFAD) країни.

Катаклізм стався у районі міста Синдирги провінції Баликесір на заході Туреччини о 19:53. Найбільше поштовх відчувався у цьому регіоні, а також провінціях Ізмір, Маніса та Стамбул.

Після землетрусу сталося ще 20 повторних поштовхів меншої сили від 0 до 5 балів.

Землетруси потужності від 6 балів відносяться до сильних та можуть спричинити руйнування.

AFAD написав о 22:01, що у районі Синдирги обвалилась будівля – у результаті пошуково-рятувальних робіт чотирьох людей витягнули живими з-під завалів, рятувальні роботи стосовно ще однієї людини тривали.

О 22:22 міністр внутрішніх справ Туреччині Алі Єрлікая повідомив про ще одну врятовану людину з-під заваленої будівлі, роботи для визволення ще однієї особи продовжувались.

Загалом відомство отримало 24 повідомлення про пошкодження. Мер Синдирги Серкан Сак заявляв CNN Tukr, що унаслідок землетрусу обвалилися 10 будівель.