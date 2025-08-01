The Telegraph: Російська база атомних субмарин постраждала від цунамі на Камчатці

Російська база (Фото: ресурс окупантів)

База атомних підводних човнів Росії, ймовірно, постраждала від цунамі, яке прокотилося вздовж тихоокеанського узбережжя країни в середу, 30 липня. Про це повідомила газета The Telegraph, посилаючись на відповідні супутникові знімки.

Хвилі, спричинені землетрусом магнітудою 8,8 бала, накотилися на базу "Рибачий" на Камчатці, де розміщено більшість атомних підводних човнів Тихоокеанського флоту Росії.

Знімки, зроблені супутником Umbra Space вранці 31 липня, показали, що частина одного з пірсів відігнулася від свого початкового положення, що, ймовірно, свідчить про те, що він відірвався від своїх швартових.

Розміщені там атомні підводні човни, включно з новітніми субмаринами проєкту "Борей" і радянськими "Дельтами", розташовані найближче до США, крім тих, які перебувають на передовому базуванні.

"Рибачий" розташований в Авачинській бухті, приблизно за 120 кілометрів на захід від епіцентру землетрусу. У бухті також розташовані Петропавловськ-Камчатська військово-морська база, окремі ракетні пускові установки й судноремонтний завод.

На супутникових знімках, зроблених 17 липня, видно підводний човен, пришвартований біля пірса, який зараз, імовірно, пошкоджений. На обох знімках корабель пришвартований на західному боці пірса.

Umbra Space використовує супутники з радіолокаційною системою із синтезованою апертурою (SAR), які можуть проникати крізь хмари, що заважає іншим системам отримати чітке уявлення про вплив цунамі на "Рибачий".

Супутникове фото: The Telegraph

Супутникове фото: The Telegraph

Водночас доктор Сідхарт Каушал, науковий співробітник Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень, заявив, що ознак пошкоджень підводного флоту не виявлено.

"Схоже, біля пірса був пришвартований надводний корабель, а не підводний човен, що примітно. Я не впевнений, що ми можемо точно сказати щось більше, ніж те, що було пошкоджено пірс, [що], як я підозрюю, навряд чи суттєво вплине на інтенсивність роботи [на базі]", – пояснив він.

За словами Тома Шарпа, відставного командира Королівського флоту, пірс нахилено під "жахливим кутом", що ускладнює вхід та вихід корабля. Він додав, що, ймовірно, біля краю погнутої ділянки розташовано буксир, який може бути залучений у початкових ремонтних роботах.

Проте експерти наголосили на відсутності будь-яких ознак пошкоджень судна, а причали, що використовуються атомними підводними човнами, спроєктовано з урахуванням сейсмічних впливів.

Однак навіть незначні пошкодження бази змусили засумніватись у доцільності розміщення Москвою такої великої кількості об'єктів Тихоокеанського флоту в одному місці, зазначили журналісти.

"Ось чому наявність кількох баз – хороша ідея, адже ніколи не знаєш, коли тебе наздожене щось, чого ти не очікував", – сказав Шарп.

ДОВІДКА База "Рибачий" на Камчатці є ключовим об'єктом Тихоокеанського флоту Росії, де розміщено підводні човни з ядерною зброєю та стратегічні ракетоносії. Вищезгадана база розташована на південному краю півострова Крашенінникова, поряд з Петропавловськом-Камчатським.

30 липня на російській Камчатці стався потужний землетрус магнітудою від 7,9 до 8,7 бала за шкалою Ріхтера. У регіоні було оголошено загрозу цунамі.

Того самого дня про загрозу цунамі попередили мешканців США, Японії та Філіппін.