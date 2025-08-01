The Telegraph: Российская база атомных субмарин пострадала от цунами на Камчатке

Российская база (Фото: ресурс оккупантов)

База атомных подводных лодок России, вероятно, пострадала от цунами, которое прокатилось вдоль тихоокеанского побережья страны в среду, 30 июля. Об этом сообщила газета The Telegraph, ссылаясь на соответствующие спутниковые снимки.

Волны, вызванные землетрясением магнитудой 8,8 балла, накатились на базу "Рыбачий" на Камчатке, где размещено большинство атомных подводных лодок Тихоокеанского флота России.

Снимки, сделанные спутником Umbra Space утром 31 июля, показали, что часть одного из пирсов отогнулась от своего первоначального положения, что, вероятно, свидетельствует о том, что он оторвался от своих швартовых.

Размещенные там атомные подводные лодки, включая новейшие субмарины проекта "Борей" и советские "Дельты", расположены ближе всего к США, кроме тех, которые находятся на передовом базировании.

"Рыбачий" расположен в Авачинской бухте, примерно в 120 километрах к западу от эпицентра землетрясения. В бухте также расположены Петропавловск-Камчатская военно-морская база, отдельные ракетные пусковые установки и судоремонтный завод.

На спутниковых снимках, сделанных 17 июля, видна подводная лодка, пришвартованная возле пирса, который сейчас, вероятно, поврежден. На обоих снимках корабль пришвартован на западной стороне пирса.

Umbra Space использует спутники с радиолокационной системой с синтезированной апертурой (SAR), которые могут проникать сквозь облака, что мешает другим системам получить четкое представление о влиянии цунами на "Рыбачий".

Спутниковое фото: The Telegraph

Спутниковое фото: The Telegraph

В то же время доктор Сидхарт Каушал, научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований, заявил, что признаков повреждений подводного флота не обнаружено.

"Похоже, возле пирса был пришвартован надводный корабль, а не подводная лодка, что примечательно. Я не уверен, что мы можем точно сказать что-то большее, чем то, что был поврежден пирс, [что], как я подозреваю, вряд ли существенно повлияет на интенсивность работы [на базе]", – объяснил он.

По словам Тома Шарпа, отставного командира Королевского флота, пирс наклонен под "ужасным углом", что затрудняет вход и выход корабля. Он добавил, что, вероятно, у края погнутого участка находится буксир, который может быть задействован в начальных ремонтных работах.

Однако эксперты отметили отсутствие каких-либо признаков повреждений судна, а причалы, используемые атомными подводными лодками, спроектированы с учетом сейсмических воздействий.

Однако даже незначительные повреждения базы заставили усомниться в целесообразности размещения Москвой такого большого количества объектов Тихоокеанского флота в одном месте, отметили журналисты.

"Вот почему наличие нескольких баз – хорошая идея, ведь никогда не знаешь, когда тебя настигнет что-то, чего ты не ожидал", – сказал Шарп.

СПРАВКА База "Рыбачий" на Камчатке является ключевым объектом Тихоокеанского флота России, где размещены подводные лодки с ядерным оружием и стратегические ракетоносители. Вышеупомянутая база расположена на южной оконечности полуострова Крашенинникова, рядом с Петропавловском-Камчатским.