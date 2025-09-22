Китай объявил эвакуацию 400 000 человек из-за приближения тайфуна
В Китае объявили эвакуацию сотен тысяч людей из-за тайфуна, который уже накрыл Филиппины. Об этом сообщило агентство France 24.
Супертайфун Рагаса накрыл север Филиппин в понедельник, 22 сентября, с ветрами скоростью до 215 километров в час, срывая крыши и валяя деревья.
Сейчас шторм движется в направлении юга Китая, где власти Шэньчжэня готовятся к эвакуации 400 000 человек. Планируется эвакуация населения из прибрежных и низинных районов.
В нескольких других городах провинции Гуандун объявили об отмене занятий в школах и на работе, а также о прекращении работы общественного транспорта из-за тайфуна.
Гонконгская авиакомпания Cathay Pacific заявила, что, по ее прогнозам, будут отменены более 500 рейсов, поскольку тайфун Рагаса угрожает финансовому центру. Спикер авиакомпании сообщила, что пассажирские рейсы в и из международного аэропорта Гонконга будут приостановлены с 18:00 вторника и "возобновятся днем в четверг".
На Филиппинах более 10 000 жителей были эвакуированы, школы и правительственные учреждения в Маниле и еще в 29 провинциях были закрыты в понедельник.
В то же время на Тайване государственная метеорологическая служба прогнозирует "чрезвычайно сильные дожди" на востоке острова.
