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Кабмин может прекратить некоторые выплаты украинцам в оккупации, будет ревизия – Верещук

Цей матеріал також доступний українською
07.09.2023, 23:26
Кабмин может прекратить некоторые выплаты украинцам в оккупации, будет ревизия – Верещук - Фото
Ирина Верещук (Фото: International Summit of Cities and Regions)

Вице-премьер-министр и министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук по результатам межведомственного совещания по поводу выплат гражданам, которые сейчас проживают на временно оккупированных территориях, анонсировала проведение ревизии о целесообразности продолжения определенных выплат.

"Есть платежи, требующие ревизии с точки зрения социальной справедливости и политической целесообразности. То есть надо еще раз посмотреть, насколько оправдано продолжать выплаты", – отметила Верещук.

Она подчеркнула, что государство продолжает платить определенным категориям учителей, врачей и работников госпредприятий, а также переселенцам на временно оккупированных территориях.

Также, по ее словам, продолжаются выплаты субсидий и льгот гражданам на временно оккупированных территориях, несмотря на то, что предоставления коммунальных услуг фактически не происходит.

"Пока что мы не говорим об отмене выплат. Мы говорим о ревизии и оценке целесообразности с точки зрения текущей реальности. По результатам ревизии некоторые выплаты могут быть прекращены или приостановлены", – отметила Верещук.

По ее словам, в ближайшее время соприкасающиеся министерства и ведомства проведут соответствующую ревизию и предоставят рабочие предложения.

  • 31 августа Верещук сообщила, что почти 180 000 граждан Украины "ошибочно" получают выплаты как внутренне перемещенные лица. С 1 сентября государство прекратило выплаты этим людям.
  • Читайте список критериев, по которым с 1 сентября прекращались выплаты некоторым переселенцам.
Оксана Житнюк
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