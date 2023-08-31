Верещук: 180 000 украинцев "ошибочно" получают выплаты как ВПЛ. Завтра перестанут

Вице-премьер-министр и министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук в эфире телемарафона сообщила, что почти 180 000 граждан Украины ошибочно получают выплаты как внутренне перемещенные лица. С 1 сентября (завтра) государство прекратит выплаты этим людям.

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"Те люди, которые по определению не являются ВПЛ, потеряют право на выплаты", – сказала она.

Верещук конкретизировала, что речь идет об украинцах, которые вернулись домой или живут за границей.

Также под категорию тех, кого лишат выплат, подпадают люди, которые в период с июля по 1 сентября (завтра) приобрели на эти средства недвижимость или другое имущество типа автомобилей.

Кроме того, говорит Верещук, 109 000 из этих 180 000 живут за границей, 10 000 – числятся в реестре как умершие, но все равно получают выплаты.

В начале августа Верещук говорила, что выплаты для переселенцев ежемесячно получают 2,6 млн человек. На них в этом году нужно 72 млрд. грн.

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