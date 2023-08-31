Верещук: 180 000 українців "помилково" отримують виплати як ВПО. Завтра припинять
Віцепрем'єр-міністерка і міністерка з питань реінтеграції Ірина Верещук в ефірі телемарафону повідомила, що майже 180 000 громадян України помилково отримують виплати як внутрішньо переміщені особи. З 1 вересня (завтра) держава припинить виплати цим людям.
"Ті люди, які за визначенням не є ВПО, втратять право на виплати", — сказала вона.
Верещук конкретизувала, що йдеться про українців, які повернулися додому або живуть за кордоном.
Також під категорію тих, кого позбавлять виплат, підпадають люди, які в період з липня до 1 вересня (завтра) придбали на ці кошти нерухомість або інше коштовне майно на кшталт автівок.
Крім того, каже Верещук, 109 000 з цих 180 000 живуть за кордоном, 10 000 – значаться в реєстрі як померлі, але все одно отримують виплати.
- На початку серпня Верещук казала, що виплати для переселенців щомісяця отримують 2,6 млн людей. На них цього року потрібно 72 млрд грн.
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