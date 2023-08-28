У двох районах Запорізької області оголосять обов’язкову евакуацію дітей

У двох районах Запорізької області буде оголошено обов’язкову евакуацію дітей. Про це в ефірі телемарафону заявила віцепрем'єр-міністерка і міністерка з питань реінтеграції Ірина Верещук.

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"У нас сьогодні буде засідання евакуаційного штабу, де буде оголошено про обов’язкову евакуацію з двох районів Запорізької області: Василівський і Пологівський райони. П’ять населених пунктів, 54 дитини ми повинні вивезти", – сказала Верещук.

Наразі, за словами Верещук, обов’язкову евакуацію дітей оголошено також в Харківській області (Куп’янській район, Вовчанська громада), Донецькій області (11 населених пунктів).

Вона зазначила, що евакуація є безкоштовною – усі видатки з перевезення, розміщення осіб, харчування тощо бере на себе держава.

10 серпня у Куп'янському районі Харківської області оголосили обов'язкову евакуацію через постійні удари російських окупантів.

Евакуація триває і в Донецькій області. За словами голови ОВА Кириленка, в прифронтових населених пунктах наразі залишаються 89 дітей.

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