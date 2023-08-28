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В двух районах Запорожской области объявят обязательную эвакуацию детей

Цей матеріал також доступний українською
28.08.2023, 16:47
В двух районах Запорожской области объявят обязательную эвакуацию детей - Фото
Ирина Верещук (Фото: International Summit of Cities and Regions)

В двух районах Запорожской области будет объявлена обязательная эвакуация детей. Об этом в эфире телемарафона заявила вице-премьер-министр и министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук.

"У нас сегодня будет заседание эвакуационного штаба, где будет объявлено об обязательной эвакуации из двух районов Запорожской области: Васильевский и Пологовский районы. Пять населенных пунктов, 54 ребенка мы должны вывезти", – сказала Верещук.

По словам Верещук, сейчас обязательная эвакуация детей объявлена также в Харьковской области (Купянский район, Волчанская громада), Донецкой области (11 населенных пунктов).

Она отметила, что эвакуация является бесплатной – все расходы по перевозке, размещению лиц, питанию и прочему берет на себя государство.

  • 10 августа в Купянском районе Харьковской области объявили обязательную эвакуацию из-за постоянных ударов российских оккупантов.
  • Эвакуация продолжается и в Донецкой области. По словам главы ОВА Кириленко, в прифронтовых населенных пунктах остаются 89 детей.

Читайте также: Верещук – украинцам в оккупации перед "выборами": Не сотрудничайте, будут большие проблемы

Оксана Житнюк
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