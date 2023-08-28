В двух районах Запорожской области объявят обязательную эвакуацию детей

В двух районах Запорожской области будет объявлена обязательная эвакуация детей. Об этом в эфире телемарафона заявила вице-премьер-министр и министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук.

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"У нас сегодня будет заседание эвакуационного штаба, где будет объявлено об обязательной эвакуации из двух районов Запорожской области: Васильевский и Пологовский районы. Пять населенных пунктов, 54 ребенка мы должны вывезти", – сказала Верещук.

По словам Верещук, сейчас обязательная эвакуация детей объявлена также в Харьковской области (Купянский район, Волчанская громада), Донецкой области (11 населенных пунктов).

Она отметила, что эвакуация является бесплатной – все расходы по перевозке, размещению лиц, питанию и прочему берет на себя государство.

10 августа в Купянском районе Харьковской области объявили обязательную эвакуацию из-за постоянных ударов российских оккупантов.

Эвакуация продолжается и в Донецкой области. По словам главы ОВА Кириленко, в прифронтовых населенных пунктах остаются 89 детей.

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