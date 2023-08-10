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В Купянском районе объявили обязательную эвакуацию. Власти рассказали, куда обращаться

Цей матеріал також доступний українською
10.08.2023, 13:09
В Купянском районе объявили обязательную эвакуацию. Власти рассказали, куда обращаться - Фото
Последствия обстрелов Харьковской области (Фото: Харьковская ОВА)

В Купянском районе Харьковской области объявили обязательную эвакуацию из-за постоянных ударов российских оккупантов. Об этом сообщили в Купянском городской военной администрации.

Согласно распоряжению, эвакуация затронет Двуречанскую, Петропавловскую, Кондрашевскую, Курильскую и Купянскую громады. 

На территории Купянской громады обязательная эвакуация объявлена для жителей Купянска, Заосколья, Ковшаровки и Купянска-Узлового. 

Сообщить о желании эвакуироваться можно в единый колл-центр с 09:00 до 22:00 по номерам +380507890124 и +380637896474. 

Также жители могут позвонить на линии общественной организации "Я Спасен" (+380634406920), в "Красный крест" — понедельник-пятница с 10:00 до 17:00 по номерам 0800332402, +380732402402 и +380673832402. 

Горячая линия Купянской ГВА для жителей громады — ежедневно с 09:00 до 16:00 по номеру +380989412300. 

Читайте также: Купянское направление. ВСУ: Мы знаем подразделения врага, их командиров, знаем намерения 

Дмитрий Гриниченко
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