В Купянском районе объявили обязательную эвакуацию. Власти рассказали, куда обращаться

В Купянском районе Харьковской области объявили обязательную эвакуацию из-за постоянных ударов российских оккупантов. Об этом сообщили в Купянском городской военной администрации.

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Согласно распоряжению, эвакуация затронет Двуречанскую, Петропавловскую, Кондрашевскую, Курильскую и Купянскую громады.

На территории Купянской громады обязательная эвакуация объявлена для жителей Купянска, Заосколья, Ковшаровки и Купянска-Узлового.

Сообщить о желании эвакуироваться можно в единый колл-центр с 09:00 до 22:00 по номерам +380507890124 и +380637896474.

Также жители могут позвонить на линии общественной организации "Я Спасен" (+380634406920), в "Красный крест" — понедельник-пятница с 10:00 до 17:00 по номерам 0800332402, +380732402402 и +380673832402.

Горячая линия Купянской ГВА для жителей громады — ежедневно с 09:00 до 16:00 по номеру +380989412300.

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