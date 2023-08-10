В Купянском районе объявили обязательную эвакуацию. Власти рассказали, куда обращаться
В Купянском районе Харьковской области объявили обязательную эвакуацию из-за постоянных ударов российских оккупантов. Об этом сообщили в Купянском городской военной администрации.
На территории Купянской громады обязательная эвакуация объявлена для жителей Купянска, Заосколья, Ковшаровки и Купянска-Узлового.
Сообщить о желании эвакуироваться можно в единый колл-центр с 09:00 до 22:00 по номерам +380507890124 и +380637896474.
Также жители могут позвонить на линии общественной организации "Я Спасен" (+380634406920), в "Красный крест" — понедельник-пятница с 10:00 до 17:00 по номерам 0800332402, +380732402402 и +380673832402.
Горячая линия Купянской ГВА для жителей громады — ежедневно с 09:00 до 16:00 по номеру +380989412300.
- 4 августа в Минобороны сообщили, что российские войска хотят снова оккупировать в Харьковской области территории, которые ВСУ освободили осенью 2022 года.
- 8 августа генерал-полковник Сырский посетил боевые подразделения на Купянском направлении.
- Череватый сообщал, что украинские штабы постоянно работают над совершенствованием тактики.
- Российские оккупанты в ночь на 10 августа сбросили 250-килограммовую авиационную бомбу на Купянск.
Читайте также: Купянское направление. ВСУ: Мы знаем подразделения врага, их командиров, знаем намерения
Комментарии