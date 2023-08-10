У Куп'янському районі оголосили обов'язкову евакуацію. Влада розповіла, куди звертатися

У Куп'янському районі Харківської області оголосили обов'язкову евакуацію через постійні удари російських окупантів. Про це повідомили у Куп'янській міській військовій адміністрації.

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Згідно з розпорядженням, евакуація торкнеться Дворічанської, Петропавлівської, Кіндрашівської, Курильської та Куп'янської громад.

На території Куп'янської громади обов'язкову евакуацію оголошено для мешканців Куп'янська, Заоскіл'я, Ківшарівки та Куп'янська-Вузлового.

Повідомити про бажання евакуюватися можна в єдиний кол-центр з 09:00 до 22:00 за номерами +380507890124 та +380637896474.

Також мешканці можуть зателефонувати на лінії громадської організації "Я Врятований" (+380634406920), у "Червоний хрест" — понеділок-п'ятниця з 10:00 до 17:00 за номерами 0800332402, +380732402402 та +380673832402.

Гаряча лінія Куп'янської МВА для мешканців громади щодня з 09:00 до 16:00 за номером +380989412300.

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