Куп'янський напрямок. ЗСУ: Ми знаємо підрозділи ворога, їхніх командирів, знаємо наміри

Російські окупанти на Куп'янському напрямку намагаються діяти агресивно, але Сили оборони знають їхні наміри, їхні підрозділи та командирів. Про це повідомив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий в етері телемарафону.

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На Куп'янському напрямку росіяни намагаються перехопити ініціативу та прорвати оборону українських військ. Однак Сили оборони вжили багато заходів – посилили ударні засоби та оборону, у цій зоні працював безпосередньо командувач Східного угруповання Олександр Сирський.

"Ситуація складна, але контрольована. Ми знаємо підрозділи ворога, командирів, знаємо їхні наміри та відповідно діємо, щоб зірвати їхні плани", – сказав Череватий.

За його інформацією, минулої доби на Куп'янському напрямку російські окупанти завдали 559 ударів артилерією, зробили чотири спроби атакувати українські позиції.

"Більше авіації було залучено ворогом, зокрема, на жаль, по мирних мешканцях – 16 авіанальотів він здійснив за цю добу", – сказав речник Східного угруповання військ ЗСУ.

Під час відбиття атак знищено 35 окупантів, 110 поранено, знищено три танки, гаубиця Д-20, безпілотник "Орлан-10", сім автомобілів, три польові склади боєприпасів і три ворожі бліндажі.

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