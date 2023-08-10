Купянское направление. ВСУ: Мы знаем подразделения врага, их командиров, знаем намерения

Российские оккупанты на Купянском направлении стараются действовать агрессивно, но Силы обороны знают их намерения, их подразделения и командиров. Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире телемарафона.

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На Купянском направлении россияне пытаются перехватить инициативу и прорвать оборону украинских войск. Однако Силы обороны приняли много мер – усилили ударные средства и оборону, в этой зоне работал непосредственно командующий Восточной группировкой Александр Сырский.

"Ситуация сложная, но контролированная. Мы знаем подразделения врага, командиров, знаем их намерения и соответственно действуем, чтобы сорвать их планы", – сказал Череватый.

По его информации, за минувшие сутки на Купянском направлении российские оккупанты нанесли 559 ударов артиллерией, сделали четыре попытки атаковать украинские позиции.

"Больше авиации было задействовано врагом, в том числе, к сожалению, по мирным жителям – 16 авианалетов он совершил за эти сутки", – сказал спикер Восточной группировки войск ВСУ.

Во время отражения атак уничтожено 35 оккупантов, 110 ранено, уничтожены три танка, гаубица Д-20, беспилотник "Орлан-10", семь автомобилей, три полевых склада боеприпасов и три вражеских блиндажа.

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