Купянское направление. ВСУ: Мы знаем подразделения врага, их командиров, знаем намерения
Российские оккупанты на Купянском направлении стараются действовать агрессивно, но Силы обороны знают их намерения, их подразделения и командиров. Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире телемарафона.
На Купянском направлении россияне пытаются перехватить инициативу и прорвать оборону украинских войск. Однако Силы обороны приняли много мер – усилили ударные средства и оборону, в этой зоне работал непосредственно командующий Восточной группировкой Александр Сырский.
"Ситуация сложная, но контролированная. Мы знаем подразделения врага, командиров, знаем их намерения и соответственно действуем, чтобы сорвать их планы", – сказал Череватый.
По его информации, за минувшие сутки на Купянском направлении российские оккупанты нанесли 559 ударов артиллерией, сделали четыре попытки атаковать украинские позиции.
"Больше авиации было задействовано врагом, в том числе, к сожалению, по мирным жителям – 16 авианалетов он совершил за эти сутки", – сказал спикер Восточной группировки войск ВСУ.
Во время отражения атак уничтожено 35 оккупантов, 110 ранено, уничтожены три танка, гаубица Д-20, беспилотник "Орлан-10", семь автомобилей, три полевых склада боеприпасов и три вражеских блиндажа.
- 4 августа в Минобороны сообщили, что российские войска хотят снова оккупировать в Харьковской области территории, которые ВСУ освободили осенью 2022 года.
- 8 августа генерал-полковник Сырский посетил боевые подразделения на Купянском направлении.
- Череватый сообщал, что украинские штабы постоянно работают над совершенствованием тактики.
- Российские оккупанты в ночь на 10 августа сбросили 250-килограммовую авиационную бомбу на Купянск.
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