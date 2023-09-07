Уряд може припинити деякі виплати українцям в окупації, буде ревізія – Верещук

Віцепрем'єр-міністерка і міністерка з питань реінтеграції Ірина Верещук за результатами міжвідомчої наради щодо виплат громадянам, які зараз проживають на тимчасово окупованих територіях, анонсувала проведення ревізії щодо доцільності продовження певних виплат.

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"Є платежі, які потребують ревізії з точки зору соціальної справедливості та політичної доцільності. Тобто, треба ще раз подивитись, наскільки виправдано продовжувати виплати", – зазначила Верещук.

Вона наголосила, що держава продовжує платити певним категоріям вчителів, лікарів та працівників держпідприємств, а також переселенцям на тимчасово окупованих територіях.

Також, за її словами, продовжуються виплати субсидій та пільг громадянам на тимчасово окупованих територіях попри те, що надання комунальних послуг фактично не відбувається.

"Поки ми не говоримо про скасування виплат. Ми говоримо про ревізію та оцінку доцільності з точки зору поточної реальності. За результатами ревізії деякі виплати можуть бути припинені або призупинені", – зазначила Верещук.

За її словами, найближчим часом дотичні міністерства та відомства проведуть відповідну ревізію та нададуть робочі пропозиції.

31 серпня Верещук повідомила, що майже 180 000 громадян України "помилково" отримують виплати як внутрішньо переміщені особи. З 1 вересня держава припинила виплати цим людям.

Читайте перелік критеріїв, за якими з 1 вересня припинялись виплати деяким переселенцям.

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