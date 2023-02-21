Кабмин назначил двух новых замов Резникова — основателя фонда ВЖ и экс-посла в Канаде

Кабинет министров назначил двух новых заместителей министра обороны Алексея Резникова. Об этом сообщил представитель Кабмина в Раде Тарас Мельничук.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

На сегодняшнем заседании на должность заместителя министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации правительство назначило основателя волонтерского фонда "Вернись живым" Виталия Дейнегу.

14 февраля Резников заявил, что хочет видеть на этой должности именно Дейнегу.

Заместителем министра обороны по вопросам европейской интеграции стал бывший посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.

Кроме того, сегодня правительство уволило с должности главы Вознесенской районной государственной администрации Николаевской области Сергея Шурабуру.

10 февраля Кабмин уволил сразу шестерых заместителей министров.

14 февраля Кабмин назначил заместителей глав Минобороны и МВД.

Тогда же на должность заместителя Резникова был назначен Герой Украины, генерал-лейтенант Павлюк.

Читайте также наш разбор: От сакральной жертвы к победителю полная история "отставки" Резникова. Спойлер: это не конец

Мілана Головань

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.