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Первым заместителем главы Минздрава стала главврач Охматдета

Первым заместителем главы Минздрава стала главврач Охматдета - Фото
Ирина Садовьяк (скриншот с видео)
03.06.2020, 17:06

Первым замом стала главврач Охматдета

Кабмин назначил первым заместителем министра здравоохранения главного врача Национальной детской специализированной больницы Охматдет Ирина Садовьяк. Об этом в Facebook сообщил народный депутат Василий Мокан.

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Также на заседании правительства назначили заместителя министра здравоохранения по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации. Им стал Ярослав Кучер.

Садовьяк победила в конкурсе и была назначена главврачом Охматдета в июне-августе 2017 года. До этого она возглавляла Коломыйскую районную больницу, где в целом проработала 15 лет.

Недавно министр здравоохранения Максим Степанов проводил собеседование на должность главы Национальной службы здоровья.



Вадим Ребрина
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МОЗ максим степанов Ирина Садовьяк
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