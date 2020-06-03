Первым заместителем главы Минздрава стала главврач Охматдета

Ирина Садовьяк (скриншот с видео)

Кабмин назначил первым заместителем министра здравоохранения главного врача Национальной детской специализированной больницы Охматдет Ирина Садовьяк. Об этом в Facebook сообщил народный депутат Василий Мокан.

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Также на заседании правительства назначили заместителя министра здравоохранения по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации. Им стал Ярослав Кучер.

Садовьяк победила в конкурсе и была назначена главврачом Охматдета в июне-августе 2017 года. До этого она возглавляла Коломыйскую районную больницу, где в целом проработала 15 лет.

Недавно министр здравоохранения Максим Степанов проводил собеседование на должность главы Национальной службы здоровья.





