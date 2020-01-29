Кабмин назначил главу Госкино

Марина Кудерчук (Фото с личной страницы в Facebook)

Кабмин принял решение о назначении на должность главы Государственного агентства Украины по вопросам кино Марины Кудерчук. Об этом сообщил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский у себя в Тelegram.

"Правительство назначило председателем Госкино Марину Кудерчук", - отметил Бородянский.

В 2017 году она работала в администрации киноконцертного зала имени Довженко в Запорожье.

В 2019 году Кудерчук стала заместителем главы Запорожской облгосадминистрации.

лава Госкино Филипп Ильенко н аписал заявление об увольнении. 19 августа г

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