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Кабмин назначил главу Госкино

Кабмин назначил главу Госкино - Фото
Марина Кудерчук (Фото с личной страницы в Facebook)
29.01.2020, 14:25

Ранее Марина Кудерчук работала в администрации киноконцертного зала имени Довженко и Запорожской облгосадминистрации

Кабмин принял решение о назначении на должность главы Государственного агентства Украины по вопросам кино Марины Кудерчук. Об этом сообщил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский у себя в Тelegram.

"Правительство назначило председателем Госкино Марину Кудерчук", - отметил Бородянский.

В 2017 году она работала в администрации киноконцертного зала имени Довженко в Запорожье.

В 2019 году Кудерчук стала заместителем главы Запорожской облгосадминистрации.

  • 19 августа глава Госкино Филипп Ильенко написал заявление об увольнении.

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