Кабмин одобрил новое военное соглашение с Турцией: Зеленский поедет в Анкару

Соглашение позволит начать сотрудничество с Турцией по более чем 20 новым направлениям в сфере обороны, отметил глава Минобороны Таран

Кабинет министров одобрил проект рамочного военного соглашения с правительством Турции, сообщает пресс-служба Минобороны.

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Подписание документа ожидается во время визита президента Владимира Зеленского в Турцию, который запланирован на 15 – 17 октября. Подписать соглашение уполномочен министр обороны Андрей Таран.

По словам главы Минобороны, соглашение создаст правовые основы для расширения и углубления украинского-турецкого сотрудничества в сфере обороны. Оно также позволит начать сотрудничество по более чем 20 принципиально новым актуальным направлениям.

"Такое взаимодействие отражает стратегический характер наших отношений и взаимную настроенность на обеспечение мира и безопасности в Черноморско-Азовском регионе", – отметил Таран.

6 октября министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что союз Украины с Турцией может принести очень много пользы.

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Марк Сировой

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