Союз Украины и Турции может принести очень много пользы – Кулеба

У Украины и Турции есть перспектива построить нечто большее, чем просто стратегическое партнерство, считает глава МИД Кулеба

Украина заинтересована в углублении сотрудничества с Турцией, союз с этой страной может принести очень много пользы. Об этом в интервью BBC News Україна рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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По его словам, с Турцией уже есть глубокое стратегическое партнерство, в том числе и в военно-технической сфере.

"Мы так же закупаем беспилотники, участвуем в их производстве, это очень перспективные проекты, и мы планируем их развивать активно и выходить на новые проекты, потому что союз Турции и Украины очень много пользы может принести обеим странам и региона в целом", – сказал Кулеба.

Глава МИД считает, что у Украины и Турции есть перспектива построить что-то большее, чем стратегическое партнерство.

"Мы заинтересованы в этом разговоре, углублении взаимодействия между нашими странами", – заявил он.

Кулеба также повторил, что Украина поддерживает территориальную целостность Азербайджана в нагорно-карабахском конфликте, но сожалеет о начале боевых действий и жертвах. Турция же систематически заявляет о поддержке Баку, в частности было заявление главы МИД Мевлюта Чавушоглу о готовности поддержать "и на поле боя".

Сегодня сообщалось, что Украина намерена приобрести до полусотни турецких ударно-разведывательных дронов Bayraktar TB2.

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Марк Сировой

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