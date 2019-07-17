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17.07.2019, 21:47

Кабмин одобрил стратегию популяризации украинского языка

Кабмин одобрил стратегию популяризации украинского языка - Фото
Фото: pixabay.com

Стратегия разработана до 2030 года

Кабинет министров одобрил стратегию популяризации украинского языка до 2030 года. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры. Решение было принято на заседании правительства 17 июля.

Отмечается, что стратегия определяет основные цели и задачи государственной языковой политики и охватывает практически все сферы общественной жизни. 

В министерстве пишут, что следование этой стратегии будет способствовать повышению престижа и авторитетности государственного языка, формированию комфортной и функциональной украиноязычной среды на всей территории Украины и для всего ее населения, а также создаст условия для удовлетворения языковых потребностей украинцев, проживающих за рубежом.

16 июля вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, который гарантирует позиции украинского языка в государственном управлении, сфере услуг, образовании и СМИ.

16 июля вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. В тот же день Конституционный суд на закрытом заседании признал конституционной языковую статью закона об образовании.

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Теги: языковой закон, Минкульт, украинский язык, кабмин, стратегия
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