Кабмин освободил от обсервации прибывших в Украину с отрицательным ПЦР-тестом

Фото: Facebook аэропорта Львов

Сегодня, 25 июня, Кабинет министров освободил от обсервации и самоизоляции приезжающих из-за границы при условии наличия у них отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19. Об этом сообщается на сайте правительства.

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Кроме того, Кабмин освободил от самоизоляции абитуриентов, которые поступают в высшие учебные заведения через центры "Крым-Украина" и "Донбасс-Украина".

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