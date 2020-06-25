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Кабмин освободил от обсервации прибывших в Украину с отрицательным ПЦР-тестом

Кабмин освободил от обсервации прибывших в Украину с отрицательным ПЦР-тестом - Фото
Фото: Facebook аэропорта Львов
25.06.2020, 16:26

Правительство решило освободить от обязательной обсервации прибывающих в Украину из-за границы, у который есть отрицательный ПЦР-тест

Сегодня, 25 июня, Кабинет министров освободил от обсервации и самоизоляции приезжающих из-за границы при условии наличия у них отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19. Об этом сообщается на сайте правительства.

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Кроме того, Кабмин освободил от самоизоляции абитуриентов, которые поступают в высшие учебные заведения через центры "Крым-Украина" и "Донбасс-Украина".

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Наталия Медведева
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