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Зеленский предлагает отменить ВНО для выпускников с оккупированных территорий

Зеленский предлагает отменить ВНО для выпускников с оккупированных территорий - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
22.06.2020, 14:21

Президент предлагает оплачивать выпускникам школ с оккупированных территорий учебу в украинских вузах за счет госзаказа

Президент Владимир Зеленский предлагает отменить внешнее независимое оценивание при поступлении в вузы для выпускников школ с временно оккупированных территорий. Об этом сообщает пресс-служба президента.

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Зеленский инициирует изменения в закон о высшем образовании, чтобы максимально упростить поступление в вузы выпускникам школ с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Помимо отмены ВНО, предлагается сделать обучение в украинских вузах для них бесплатным, за счет госзаказа в рамках квот.

"Мы боремся за молодежь на этих территориях, мы хотим максимально заинтересовать таких выпускников переезжать в Украину, поступать в наши учебные заведения, учиться в украинской системе образования", - заявил Зеленский.

  • 15 июня в МОН рассказали, кто может не проходить ВНО в этом году.
  • В тот же день врио министра образования и науки Любомира Мандзий заявила, что отмена ВНО недопустима, поскольку это единственный объективный инструмент оценки и механизм прозрачного поступления в вузы.
  • Сегодня Зеленский подписал закон, по которому выпускники школ в 2020 году освобождаются от обязательной аттестации, но ВНО останется обязательным для поступления в вузы.
Денис Юдин
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Владимир Зеленский вно зно временно оккупированные территории
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