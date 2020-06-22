Зеленский предлагает отменить ВНО для выпускников с оккупированных территорий

Президент Владимир Зеленский предлагает отменить внешнее независимое оценивание при поступлении в вузы для выпускников школ с временно оккупированных территорий. Об этом сообщает пресс-служба президента.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Зеленский инициирует изменения в закон о высшем образовании, чтобы максимально упростить поступление в вузы выпускникам школ с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Помимо отмены ВНО, предлагается сделать обучение в украинских вузах для них бесплатным, за счет госзаказа в рамках квот.
"Мы боремся за молодежь на этих территориях, мы хотим максимально заинтересовать таких выпускников переезжать в Украину, поступать в наши учебные заведения, учиться в украинской системе образования", - заявил Зеленский.