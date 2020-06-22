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ВНО по желанию. Зеленский подписал закон

ВНО по желанию. Зеленский подписал закон - Фото
Иллюстративное фото: Lech Muszynski/ЕРА
22.06.2020, 13:17

Внешнее независимое оценивание должны сдавать те выпускники школ, кто поступает в этом году в университеты

Президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в некоторые законы Украины по отдельным вопросам завершения 2019/2020 учебного года, которые Верховная Рада приняла 18 июня 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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В Офисе президента объяснили, что цель закона – минимизация рисков заболевания COVID-19 среди учащихся, которые завершают получение полного общего среднего образования.

По закону выпускники школ теперь имеют право по собственному желанию пройти государственную итоговую аттестацию в форме внешнего независимого оценивания (ВНО).

При этом ВНО остается единственным способом поступления в вузы в этом году.

По данным Министерства образования и науки, отмена обязательной государственной итоговой аттестации позволит уменьшить примерно на 27-30% количество участников тестирования и, соответственно, увеличить социальную дистанцию ​​между ними в аудиториях.

Документ вносит изменения в закон об образовании, по которому продолжительность учебного года в учреждениях образования на период карантина может определять Кабмин.

  • 13 июня сообщалось, что Кабмин запретил проведение пробного ВНО из-за коронавируса. В Минздраве также не исключали перенос ВНО-2020.
  • 15 июня в МОН рассказали, кто может не проходить ВНО в этом году.
  • 15 июня врио министра образования и науки Любомира Мандзий заявила, что отмена ВНО недопустима, поскольку это единственный объективный инструмент оценки и механизм прозрачного поступления в вузы.
  • Если критерии Минздрава не будут превышены - 60 больных COVID-19 на 100 тыс. населения, основная сессия ВНО будет проводиться с 25 июня по 17 июля.

Читайте также: Рада отменила обязательную аттестацию учеников в 2020-м, ВНО будет добровольным

Арина Толина
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Владимир Зеленский вно зно коронавирус COVID-19 госаттестация
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