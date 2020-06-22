ВНО по желанию. Зеленский подписал закон

Иллюстративное фото: Lech Muszynski/ЕРА

Президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в некоторые законы Украины по отдельным вопросам завершения 2019/2020 учебного года, которые Верховная Рада приняла 18 июня 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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В Офисе президента объяснили, что цель закона – минимизация рисков заболевания COVID-19 среди учащихся, которые завершают получение полного общего среднего образования.

По закону выпускники школ теперь имеют право по собственному желанию пройти государственную итоговую аттестацию в форме внешнего независимого оценивания (ВНО).

При этом ВНО остается единственным способом поступления в вузы в этом году.

По данным Министерства образования и науки, отмена обязательной государственной итоговой аттестации позволит уменьшить примерно на 27-30% количество участников тестирования и, соответственно, увеличить социальную дистанцию ​​между ними в аудиториях.

Документ вносит изменения в закон об образовании, по которому продолжительность учебного года в учреждениях образования на период карантина может определять Кабмин.

13 июня сообщалось , что Кабмин запретил проведение пробного ВНО из-за коронавируса. В Минздраве также не исключали перенос ВНО-2020.

15 июня в МОН рассказали , кто может не проходить ВНО в этом году.

15 июня врио министра образования и науки Любомира Мандзий заявила , что отмена ВНО недопустима, поскольку это единственный объективный инструмент оценки и механизм прозрачного поступления в вузы.

Если критерии Минздрава не будут превышены - 60 больных COVID-19 на 100 тыс. населения, основная сессия ВНО будет проводиться с 25 июня по 17 июля.

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