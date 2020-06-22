ВНО по желанию. Зеленский подписал закон

Президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в некоторые законы Украины по отдельным вопросам завершения 2019/2020 учебного года, которые Верховная Рада приняла 18 июня 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
В Офисе президента объяснили, что цель закона – минимизация рисков заболевания COVID-19 среди учащихся, которые завершают получение полного общего среднего образования.
По закону выпускники школ теперь имеют право по собственному желанию пройти государственную итоговую аттестацию в форме внешнего независимого оценивания (ВНО).
При этом ВНО остается единственным способом поступления в вузы в этом году.
По данным Министерства образования и науки, отмена обязательной государственной итоговой аттестации позволит уменьшить примерно на 27-30% количество участников тестирования и, соответственно, увеличить социальную дистанцию между ними в аудиториях.
Документ вносит изменения в закон об образовании, по которому продолжительность учебного года в учреждениях образования на период карантина может определять Кабмин.
Читайте также: Рада отменила обязательную аттестацию учеников в 2020-м, ВНО будет добровольным