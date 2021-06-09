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Кабмин предложил СНБО ввести санкции против пророссийских пропагандистов

09.06.2021, 16:45
Кабмин предложил СНБО ввести санкции против пророссийских пропагандистов - Фото
Денис Шмыгаль на заседании Кабмина (Фото: пресс-служба КМУ)

Кабмин одобрил санкции против шести физических и десяти юридических лиц за распространение российской пропаганды. Решение о введении ограничительных мер будет принимать Совет национальной безопасности и обороны, сообщает пресс-служба Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

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Кабмин в течение трех дней должен внести санкции на рассмотрение СНБО.

Ограничительные меры предлагается ввести против физических и юридических лиц, причастных к распространению контента, направленного на оправдание агрессии РФ против Украины, популяризацию и пропаганду оккупационных администраций РФ.

Санкции предлагается применить сроком на три года к шести физическим и десяти юридическим лицам, зарегистрированным в восьми странах.

Они предусматривают запрет на:

- пользование имуществом на территории Украины;

- осуществление транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины;

- вывод капиталов за пределы территории Украины;

- выполнение экономических и финансовых обязательств;

- пользование телекоммуникационными услугами, что заблокирует возможность использования телекоммуникационных сетей общего пользования;

- передачу технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности, использование соответствующих интернет-ресурсов на территории Украины.

21 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о применении персональных специальных экономических и других санкций, решение о которых СНБО принял 14 мая. Санкции применены против 557 "воров в законе", известных в мире, и 111 криминальных авторитетов. 

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Вадим Ребрина
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Россия санкции кабмин пропаганда снбо
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