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СБУ провела обыски у основателей партии Шария – фото

08.06.2021, 14:56
СБУ провела обыски у основателей партии Шария – фото - Фото
Анатолий Шарий (скриншот видео/YouTube)

Сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски у основателей партии блогера Анатолия Шария в Киеве и области. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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В украинской спецслужбе сообщили, что основатели общественной организации причастны к распространению агитационных материалов сепаратистского характера.

Обыски проводились по месту жительства двух фигурантов дела: в столице и в Бучанском районе Киевской области.

Правоохранители изъяли компьютерную технику, мобильные терминалы, которые использовались для противоправной деятельности, печать партии Шария и банковские карты.

Также СБУ провела обыски в типографии в Виннице, где партия Шария печатала продукцию антиконституционного характера.

Открыты уголовные производства по статьям о посягательстве на территориальную целостность Украины и о подделке документов.

  • 16 февраля СБУ объявила о подозрении Шарию по статьям о госизмене и нарушении равноправия граждан. Блогер сказал, что все дела против него – "чистая политика".
  • 25 февраля Шария объявили в государственный розыск. Его адвоката Валентина Рыбина ознакомили с материалами дела и вручили ему ходатайство об избрании меры пресечения блогеру.
  • 11 марта Министерство юстиции подало в ОАСК иск с требованием запретить партию Шария.
  • 28 мая Окружной административный суд Киева приостановил производство по делу о запрете Партии Шария до окончания проведения судебной экспертизы. 

Читайте также: Суд наложил арест на имущество Шария в Европе, Канаде и России – Бутусов

Оксана Житнюк
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сбу сепаратизм обыск агитация Анатолий Шарий партия Шария типография
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