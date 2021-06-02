UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Суд наложил арест на имущество Шария в Европе, Канаде и России – Бутусов

02.06.2021, 18:40
Суд наложил арест на имущество Шария в Европе, Канаде и России – Бутусов - Фото
Анатолий Шарий (Фото - его Facebook)

Печерский суд Киева наложил арест на имущество блогера Анатолия Шария в Испании, Люксембурге, Канаде и России. Об этом сообщает журналист Юрий Бутусов в Facebook, собеседник LIGA.net в правоохранительных органах подтвердил информацию о решении суда. 

Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте

По словам Бутусова, речь идет о вилле и жилище Шария в городе Таррагона, Испания, а также банковских счетах в испанском Caixabank и российском Raiffeisen Bank. Помимо этого, суд наложил арест на люксембургский счет блогера в East-West United Bank S.A.

"Суд также принял решение о временном доступе к вещам и документам Шария, которые составляют банковскую тайну в Hsbc Bank Canada", – говорит журналист. 

  • 16 февраля СБУ объявила о подозрении Шарию по статьям о госизмене и нарушении равноправия граждан. Блогер сказал, что все дела против него – "чистая политика".
  • 25 февраля Шария объявили в государственный розыск. Его адвоката Валентина Рыбина ознакомили с материалами дела и вручили ему ходатайство об избрании меры пресечения блогеру.
  • 11 марта Министерство юстиции подало в Окружной административный суд Киева иск с требованием запретить партию Шария.
  • ОАСК приостановил производство по делу о запрете Партии Шария до окончания проведения судебной психолого-лингвистической экспертизы высказываний блогера. 

Читайте также: Литва аннулировала документы Шария и объявила его персоной нон грата – источник

Станислав Стороженко, Юрий Смирнов
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
арест счета имущество юрий бутусов Анатолий Шарий Печерский суд
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Маркетинг-менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
SMM-менеджер
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 