Суд наложил арест на имущество Шария в Европе, Канаде и России – Бутусов

Печерский суд Киева наложил арест на имущество блогера Анатолия Шария в Испании, Люксембурге, Канаде и России. Об этом сообщает журналист Юрий Бутусов в Facebook, собеседник LIGA.net в правоохранительных органах подтвердил информацию о решении суда.

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По словам Бутусова, речь идет о вилле и жилище Шария в городе Таррагона, Испания, а также банковских счетах в испанском Caixabank и российском Raiffeisen Bank. Помимо этого, суд наложил арест на люксембургский счет блогера в East-West United Bank S.A.

"Суд также принял решение о временном доступе к вещам и документам Шария, которые составляют банковскую тайну в Hsbc Bank Canada", – говорит журналист.

16 февраля СБУ объявила о подозрении Шарию по статьям о госизмене и нарушении равноправия граждан. Блогер сказал, что все дела против него – "чистая политика".

25 февраля Шария объявили в государственный розыск. Его адвоката Валентина Рыбина ознакомили с материалами дела и вручили ему ходатайство об избрании меры пресечения блогеру.

11 марта Министерство юстиции подало в Окружной административный суд Киева иск с требованием запретить партию Шария.

ОАСК приостановил производство по делу о запрете Партии Шария до окончания проведения судебной психолого-лингвистической экспертизы высказываний блогера.

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Станислав Стороженко , Юрий Смирнов

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