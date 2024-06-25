Кабмин согласовал увольнение главы Винницкой ОГА. Он говорит, что уходит из-за здоровья

Борзов возглавлял Винницкую ОГА на протяжении четырех лет. Комментируя увольнение, просит "не терять время ни на какие манипуляции"

Сергей Борзов (Фото: пресс-служба Слуги народа)

Кабинет министров согласовал увольнение главы Винницкой облгосадминистрации Сергея Борзова. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

После согласования Кабмином соответствующий указ должен быть подписан президентом Владимиром Зеленским.

Борзов, бывший КВНщик и глава фракции Слуга народа в Винницком горсовете, был главой Винницкой ОГА на протяжении четырех лет – с июня 2020-го.

Сам он заявил, что "вынужденно уходит с должности из-за состояния здоровья".

"Прошу не терять времени ни на какие манипуляции. На должности сделано много и результат есть. С уважением к каждому, кто помогал и был рядом", – написал Борзов.

В июне 2016-го в Bihus.info сообщали, что Борзов, будучи тогда исполняющим обязанности руководителя Государственного управления делами (ГУД), бесплатно получил от этого органа квартиру на Печерске стоимостью 10 млн грн.

С августа 2019-го по июнь 2020-го Борзов официально возглавлял ГУД.

Читайте также: Обещал помочь выехать за границу за $20 000. В Виннице задержали сына топ-чиновника ТЦК