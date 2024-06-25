Кабмін погодив звільнення глави Вінницької ОДА. Він каже, що "вимушено йде" через здоров'я
Кабінет міністрів погодив звільнення очільника Вінницької обласної державної адміністрації Сергія Борзова. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
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Після погодження Кабміном відповідний указ має підписати президент Володимир Зеленський.
Борзов, колишній КВКшник і голова фракції Слуга народу у Вінницькій міськраді, був очільником Вінницької ОДА впродовж чотирьох років – з червня 2020-го.
Сам він заявив, що "вимушено йде з посади через стан здоровʼя".
"Прошу не гаяти час на жодні маніпуляції. На посаді зроблено багато і результат є. З повагою до кожного, хто допомагав і був поруч", – написав Борзов.
- У червні 2016-го у Bihus.info повідомляли, що Борзов, будучи тоді виконувачем обов'язків керівника Державного управління справами (ДУС), безкоштовно отримав від цього органу квартиру на Печерську вартістю 10 млн грн.
- З серпня 2019-го до червня 2020-го Борзов офіційно очолював ДУС.
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