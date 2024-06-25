Кабмін погодив звільнення глави Вінницької ОДА. Він каже, що "вимушено йде" через здоров'я

Борзов очолював Вінницьку ОДА впродовж чотирьох років. Коментуючи звільнення, просить "не гаяти час на жодні маніпуляції"

Сергій Борзов (Фото: пресслужба Слуги народу)

Кабінет міністрів погодив звільнення очільника Вінницької обласної державної адміністрації Сергія Борзова. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Дивіться нас на YouTube: пояснюємо складні речі простими словами

Після погодження Кабміном відповідний указ має підписати президент Володимир Зеленський.

Борзов, колишній КВКшник і голова фракції Слуга народу у Вінницькій міськраді, був очільником Вінницької ОДА впродовж чотирьох років – з червня 2020-го.

Сам він заявив, що "вимушено йде з посади через стан здоровʼя".

"Прошу не гаяти час на жодні маніпуляції. На посаді зроблено багато і результат є. З повагою до кожного, хто допомагав і був поруч", – написав Борзов.

У червні 2016-го у Bihus.info повідомляли, що Борзов, будучи тоді виконувачем обов'язків керівника Державного управління справами (ДУС), безкоштовно отримав від цього органу квартиру на Печерську вартістю 10 млн грн.

З серпня 2019-го до червня 2020-го Борзов офіційно очолював ДУС.

Читайте також: Обіцяв допомогти виїхати за кордон за $20 000. У Вінниці затримали сина топпосадовця ТЦК