Державне бюро розслідувань затримало сина топпосадовця Вінницького військкомату, стверджуючи, що той вимагав у місцевого мешканця $20 000 для оформлення "документів" на виїзд за кордон.

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За даними слідства, син начальника одного із відділень Вінницького об’єднаного міського ТЦК обіцяв, що його батько підготує всі необхідні документи, які дозволять уникнути мобілізації та виїхати з України.

ДБР стверджує, що затриманий пропонував таку "послугу" й іншим вінничанам.

Правоохоронці затримали чоловіка 14 червня. За їхніми словами, це сталося, коли він отримував від "клієнта" $15 000; решту у вигляді $5000 він нібито отримав раніше.

Під час проведення обшуків за місцем роботи та проживання підозрюваного та його батька ДБР вилучило пусті повістки, більше десятка копій паспортів чоловіків призовного віку, готівку у різній валюті.

Сину посадовця ТЦК вручили підозру в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаному з вимаганням. Якщо провину доведуть у суді, чоловік може сісти у тюрму до восьми років.

Фото: ДБР

Фото: ДБР

Фото: ДБР

Фото: ДБР

29 квітня 2024 року прикордонники на Буковині викрили канал незаконного переправлення людей через кордон – організатори просили з сімох чоловіків від 6000 до 9000 євро.

27 травня ДБР викрило багатомільйонну схему заробітку на ухилянтах в Одеському ТЦК – один з посадовців допомагав чоловікам коригувати дані для звільнення від служби.

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