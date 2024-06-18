Государственное бюро расследований задержало сына топ-чиновника Винницкого военкомата, утверждая, что тот требовал у местного жителя $20 000 для оформления "документов" на выезд за границу.

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По данным следствия, сын начальника одного из отделений Винницкого объединенного городского ТЦК обещал, что его отец подготовит все необходимые документы, позволяющие избежать мобилизации и уехать из Украины.

ГБР утверждает, что задержанный предлагал такую "услугу" и другим винничанам.

Правоохранители задержали мужчину 14 июня. По их словам, это произошло, когда он получал от "клиента" $15 000; остальное в виде $5000 он якобы получил раньше.

Во время проведения обысков по месту работы и проживания подозреваемого и его отца ГБР изъяло пустые повестки, более десятка копий паспортов мужчин призывного возраста, наличные деньги в разной валюте.

Сыну чиновника ТЦК вручили подозрение в получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, совмещенном с вымогательством. Если вину докажут в суде, мужчина может сесть в тюрьму до восьми лет.

Фото: ГБР

Фото: ГБР

Фото: ГБР

Фото: ГБР

29 апреля 2024 года пограничники на Буковине разоблачили канал незаконной переправки людей через границу – организаторы просили с семи мужчин от 6000 до 9000 евро.

27 мая ГБР разоблачило многомиллионную схему заработка на уклонистах в Одесском ТЦК – один из чиновников помогал мужчинам корректировать данные для освобождения от службы.

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