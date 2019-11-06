Кабмин создал нацкомиссию по языку

Кабинет министров на заседании 6 ноября создал Национальную комиссию по стандартам государственного языка. Об этом сообщила пресс-служба правительства.
Комиссия будет проверять уровень владения украинским языком для получения гражданства, а также занятия государственных должностей. В Кабмине отметили, что начали формирование стратегии в области культуры и искусства. В рамках этого процесса намерены провести социсследование "для обеспечения доступа граждан к потреблению культурных услуг и искусству".
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