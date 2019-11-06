Кабмин создал нацкомиссию по языку

Фото: пресс-служба Кабинета министров Украины

Кабинет министров на заседании 6 ноября создал Национальную комиссию по стандартам государственного языка. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Комиссия будет проверять уровень владения украинским языком для получения гражданства, а также занятия государственных должностей. В Кабмине отметили, что начали формирование стратегии в области культуры и искусства. В рамках этого процесса намерены провести социсследование "для обеспечения доступа граждан к потреблению культурных услуг и искусству".

25 апреля Верховная Рада приняла закон о государственном языке. Создание такой комиссии предусмотрено данным документом - об этом гласит 43-я статья.

Кроме того, в Украине появилась должность уполномоченного по защите государственного языка. Всего на нее было 14 кандидатов, к конкурсу допустили 11 из них. В итоге у омбудсмена Людмилы Денисовой определились с кандидатурой на должность уполномоченного.

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