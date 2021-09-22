Кабмин утвердил перевод крымскотатарского алфавита на латиницу
Кабмин утвердил перевод алфавита крымскотатарского языка на латинскую графику, сообщает пресс-служба Минреинтеграции.
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Решение было принято на заседании правительства 22 сентября. Согласно нововведению, образовательный процесс на крымскотатарском языке будет переведен на использование латиницы до 1 сентября 2025 года.
Новый алфавит состоит из 31 буквы. Он основан на решениях Курултая крымскотатарского народа 1991-1993 годов.
"Крымскотатарский язык будет развиваться в большей гармонии с другими тюркскими языками, которые после 1991 года перешли или сейчас переходят на латинский алфавит", - отметил министр реинтеграции Алексей Резников.
- 13 сентября 2021 года секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украина должна перейти с кириллицы на латиницу.
- Позже 15 сентября спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков назвал это плохой идеей, добавив – если СНБО будет заниматься буквами, это будет лишним.
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