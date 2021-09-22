Кабмин утвердил перевод крымскотатарского алфавита на латиницу

Кабмин утвердил перевод алфавита крымскотатарского языка на латинскую графику, сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

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Решение было принято на заседании правительства 22 сентября. Согласно нововведению, образовательный процесс на крымскотатарском языке будет переведен на использование латиницы до 1 сентября 2025 года.

Новый алфавит состоит из 31 буквы. Он основан на решениях Курултая крымскотатарского народа 1991-1993 годов.

"Крымскотатарский язык будет развиваться в большей гармонии с другими тюркскими языками, которые после 1991 года перешли или сейчас переходят на латинский алфавит", - отметил министр реинтеграции Алексей Резников.

СПРАВКА. Крымскотатарский язык пользовался латинским алфавитом с 1928 по 1939 год. После его перевели на кириллицу. В 1992 году алфавит вновь попытались перевести на латиницу, и в 1997 Верховный Совет Крыма поддержал это. Однако тогда переход так и не произошел.

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Елизавета Кумбер

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