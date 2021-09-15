Разумков о переходе на латиницу: Плохая идея. Если СНБО займется буквами, это будет лишним

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков прокомментировал слова секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова о том, что Украине нужно перейти с кириллицы на латиницу. В интервью Интерфакс-Украина Разумков назвал это плохой идеей, добавив – если СНБО будет заниматься буквами, это будет лишним.

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Во время интервью у спикера поинтересовались, как он относится к идее Данилова об избавлении от кириллицы и переходе на латиницу, что, по мнению секретаря СНБО, было бы "одной из фундаментальных вещей".

Разумков ответил, что это плохая идея, но допустил, что у Данилова может быть свое виденье по этому поводу.

"Если СНБО еще начнет заниматься буквами, думаю, что это уже будет лишним. Хотя каждый имеет право на свое видение. У нас же свобода слова – мы с этого с вами начинали! Поэтому у Алексея Мячеславовича (Данилова, – ред.) может быть и свое видение этого процесса", – сказал глава Рады.

При этом спикер парламента подчеркнул, что в Украине есть свой язык, который должен оставаться единственным государственным, и свои буквы, с которыми "у нас все хорошо".

"У нас должен быть один государственный язык – украинский. Супер – знать русский, немецкий, английский, французский, румынский, какой хотите – китайский, пожалуйста. Есть старая пословица – сколько языков ты знаешь, столько раз ты человек. Но государственный у нас – один, и с буквами у нас все хорошо", – сказал спикер парламента.

В июле 2020 года Данилов заявил, что вторым языком в Украине должен быть английский.

Несколько дней назад Данилов заявил, что Украина должна перейти с кириллицы на латиницу, а изучения английского языка должно стать обязательным.

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Оксана Житнюк

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