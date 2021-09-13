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Секретарь СНБО: Украине надо избавиться от кириллицы и перейти на латиницу

Цей матеріал також доступний українською
13.09.2021, 09:32
Секретарь СНБО: Украине надо избавиться от кириллицы и перейти на латиницу - Фото
Алексей Данилов (Фото: пресс-служба СНБО)

Украина должна перейти с кириллицы на латиницу, уверен секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Об этом он заявил в интервью Радио Свобода.

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"Я считаю, что это будет одна из фундаментальных вещей, что нам нужно избавиться от кириллицы и перейти на латиницу", – заявил Данилов.

Также Данилов снова заявил, что считает необходимым обязательное изучение английского языка, поскольку это "язык цивилизованного мира".

Денис Юдин
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языковой вопрос кириллица Алексей Данилов латиница
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