Секретарь СНБО: Украине надо избавиться от кириллицы и перейти на латиницу

Украина должна перейти с кириллицы на латиницу, уверен секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Об этом он заявил в интервью Радио Свобода.

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"Я считаю, что это будет одна из фундаментальных вещей, что нам нужно избавиться от кириллицы и перейти на латиницу", – заявил Данилов.

Также Данилов снова заявил, что считает необходимым обязательное изучение английского языка, поскольку это "язык цивилизованного мира".

В 2017 году в Казахстане заявили о планах в течение семи лет перейти с кириллицы на латиницу.

В июле 2020 года Данилов заявил, что вторым языком в Украине должен быть английский.

Денис Юдин

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