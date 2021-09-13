Секретарь СНБО: Украине надо избавиться от кириллицы и перейти на латиницу
13.09.2021, 09:32
Алексей Данилов (Фото: пресс-служба СНБО)
Украина должна перейти с кириллицы на латиницу, уверен секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Об этом он заявил в интервью Радио Свобода.
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"Я считаю, что это будет одна из фундаментальных вещей, что нам нужно избавиться от кириллицы и перейти на латиницу", – заявил Данилов.
Также Данилов снова заявил, что считает необходимым обязательное изучение английского языка, поскольку это "язык цивилизованного мира".
- В 2017 году в Казахстане заявили о планах в течение семи лет перейти с кириллицы на латиницу.
- В июле 2020 года Данилов заявил, что вторым языком в Украине должен быть английский.
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