Кабмин выделил из бюджета 45 млн грн на содержание пленных россиян
09.05.2022, 11:57
Фото: depositphotos.com
Кабинет министров в субботу выделил 44,7 млн грн из резервного фонда государственного бюджета на содержание пленных россиян в лагерях и участках для содержания военнопленных. Об этом сообщается в распоряжении №352 от 7 мая.
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Министерство юстиции должно до конца года отчитаться об использовании этих денег.
Уполномоченная Верховной Рады Украины Людмила Денисова в интервью LB.ua рассказывала, что содержание одного российского военнопленного обходится Украине примерно 50-100 грн в сутки.
Следовательно, выделенных правительством денег должно хватить на 1,8-3,6 тыс. пленных россиян до конца года.
- По данным Генштаба ВСУ, в Украине погибли 25,5 тысяч российских оккупантов. При этом Украина получила около 32 000 обращений от людей из РФ, которые ищут российских военных.
- Советник главы офиса президента Алексей Арестович в конце апреля заявил, что Украина готова отдать Кремлю всех российских пленных в обмен на защитников Мариуполя.
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