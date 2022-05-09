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Кабмин выделил из бюджета 45 млн грн на содержание пленных россиян

Цей матеріал також доступний українською
09.05.2022, 11:57
Кабмин выделил из бюджета 45 млн грн на содержание пленных россиян - Фото
Фото: depositphotos.com

Кабинет министров в субботу выделил 44,7 млн грн из резервного фонда государственного бюджета на содержание пленных россиян в лагерях и участках для содержания военнопленных. Об этом сообщается в распоряжении №352 от 7 мая.

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Министерство юстиции должно до конца года отчитаться об использовании этих денег.

Уполномоченная Верховной Рады Украины Людмила Денисова в интервью LB.ua рассказывала, что содержание одного российского военнопленного обходится Украине примерно 50-100 грн в сутки.

Следовательно, выделенных правительством денег должно хватить на 1,8-3,6 тыс. пленных россиян до конца года.

Андрей Водяный
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кабмин война пленные
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