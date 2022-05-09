Кабмин выделил из бюджета 45 млн грн на содержание пленных россиян

Кабинет министров в субботу выделил 44,7 млн грн из резервного фонда государственного бюджета на содержание пленных россиян в лагерях и участках для содержания военнопленных. Об этом сообщается в распоряжении №352 от 7 мая.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Министерство юстиции должно до конца года отчитаться об использовании этих денег.

Уполномоченная Верховной Рады Украины Людмила Денисова в интервью LB.ua рассказывала, что содержание одного российского военнопленного обходится Украине примерно 50-100 грн в сутки.

Следовательно, выделенных правительством денег должно хватить на 1,8-3,6 тыс. пленных россиян до конца года.

По данным Генштаба ВСУ, в Украине погибли 25,5 тысяч российских оккупантов. При этом Украина получила около 32 000 обращений от людей из РФ, которые ищут российских военных.

Советник главы офиса президента Алексей Арестович в конце апреля заявил, что Украина готова отдать Кремлю всех российских пленных в обмен на защитников Мариуполя.

Андрей Водяный

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.