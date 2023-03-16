"Кадровый голод" в МИД. Даже 10% успеха от открытых конкурсов будет победой – Кулеба

Отбор кандидатов на должности послов Украины будет очень тщательным, но если решение об открытых конкурсах принесет хотя бы 10% успеха, это уже будет победой. Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона.

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"Мы делаем все ради победы. Если для этого нужно делать нестандартные революционные шаги, мы будем их делать", – заявил Кулеба.

По его словам, создание такого механизма – "это просто о равных возможностях" и о превращении закрытой системы в более открытую, о праве каждого попробовать свои силы.

"Я надеюсь, что даже если 10% успешности будет в этом проекте на первой стадии, то это уже будет победа. Потому что мы найдем этих настоящих эффективных менеджеров, которые сейчас нужны государству. Я сразу могу честно предупредить всех, что отбор будет очень тщательным", – сказал министр.

По мнению главы МИД, то, что каждый будет иметь право принять участие в таком отборе, пойдет на пользу украинской дипломатии.

13 марта Кулеба заявил о "кадровом голоде" в его ведомстве, из-за чего на сайте МИД появилась страница "Вакансии". Особенно активно в министерстве сейчас ищут послов Украины в 21 стране.

Кулеба заявил, что уже внес на рассмотрение Зеленского кандидатуры на должности послов в Китае, Индии и Бразилии. Имен не назвал, но, по данным LIGA.net, послом Украины в Китае может стать министр стратегических отраслей промышленности Павел Рябикин. Также, по данным LIGA.net, послом Украины в Казахстане может стать бывший глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Оксана Житнюк

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