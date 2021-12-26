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"Украинцы – наш народ, наша территория". Кадыров захотел забрать Украину в Чечню

Цей матеріал також доступний українською
26.12.2021, 23:28
Рамзан Кадыров (Скриншот видео ЧГТРК Грозный/Youtube)

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что "давно бы решил вопрос Украины", и если бы ему поручили в Кремле – "присоединил бы ее к Чечне" или "забрал бы в Россию". Об этом Кадыров заявил во время пресс-конференции, которую транслировало чеченское телевидение.

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"Украинский проблемный вопрос – это даже не уровень президента страны. Это мой уровень. Если бы мне поручили, я бы давно решил этот вопрос. Или присоединил бы в Чеченскую республику Украину, или давно забрал бы, решил бы вопрос там", – заявил Кадыров.

Он добавил, что "все-таки есть государственные нормативные правовые договоренности", которые не позволяют принимать такие решения.

"Но мое глубокое убежденное мнение, что если господин Зеленский и его команда будут так вести себя, то Украину должны давно присоединить к нашей стране. Украинцы – это наш народ, это наша территория", – высказался Кадыров.

Он рассказал, что после оккупации Россией Крыма говорил, что "надо забрать Киев", потому что иначе, считает Кадыров, западные страны разместят в Украине свои военные базы и "будут диктовать условия" России.

"Я уверен, наш президент этого не позволит. А мы, пехота, готовы выехать и выполнить приказ, абсолютно без проблем", – заявил Кадыров.

  • В мае 2019 года Кадыров заявил, что разочаровался в Зеленском из-за его желания избавиться от российских оккупантов в украинских Крыму и на Донбассе.
  • В июле 2020 года Госдеп США внес Кадырова, его жену и двух дочерей в список нарушителей прав человека, запретив им въезд на территорию Соединенных Штатов.
Наталия Медведева
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Рамзан Кадыров Владимир Зеленский
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