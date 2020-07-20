США ввели санкции против Кадырова, его жены и дочерей за нарушения прав человека

Им запретили въезд на территорию США

Государственный департамент США внес главу Чеченской республики Рамзана Кадырова, его жену и двух дочерей в список нарушителей прав человека, запретив им въезд на территорию Соединенных Штатов. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео.

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Санкции ввели по закону, предусматривающему запрет на въезд на территорию США для иностранцев, которых американские власти считают причастными к коррупции и нарушениям прав человека.

"Госдепартамент располагает обширной достоверной информацией о том, что Кадыров несет ответственность за многочисленные грубые нарушения прав человека, совершенные более десяти лет назад, включая пытки и внесудебные казни", - сказано в заявлении.

Там отметили, что неоднократно указывали Кадырову на его нарушения и ввели против него экономические санкции.

"В 2018 году США и 15 других стран предприняли чрезвычайный шаг, применив Московский механизм ОБСЕ для создания изыскательской миссии по сообщениям о насилии в отношении представителей ЛГБТ-сообщества, правозащитников, сотрудников независимых СМИ и других граждан, выражавших несогласие с Кадыровым", - говорится в заявлении.

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В Госдепартаменте сообщили, что, по информации докладчика Московского механизма, имели место "притеснения и гонения, необоснованные и незаконные аресты или задержания, похищения и внесудебные расправы".

Под санкции подпадают также жена Кадырова Медни Кадырова и его дочери — Айшат и Карина (она же Хадижат) Кадыровы.

В январе 2019 года правозащитники сообщили, что с конца декабря 2018 года в Чечне были задержаны около 40 человек из ЛГБТ-сообщества. По крайней мере, двое задержанных, по информации правозащитников, скончались в результате пыток.

4 февраля 2020 г во французском городе Лилль зарезали 44-летнего чеченского блогера Имрана Алиева, который критиковал Кадырова.

5 июля 2020 г в пригороде Вены выстрелом в голову убили чеченца, который также выступал против Кадырова.

Вадим Ребрина

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